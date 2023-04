Victoria Swarovski ist verliebt: Promis freuen sich für sie!

Die Promiwelt freut sich über Victoria Swarovskis (29) neues Liebesglück! Im vergangenen Februar hatte die Let's Dance-Moderatorin verkündet, dass sie und ihr Ehemann Werner Mürz in Zukunft getrennte Wege gehen. Inzwischen ist die hübsche Blondine wieder glücklich vergeben. Das teilt die gebürtige Österreicherin am Ostersonntag mit einem niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem neuen Freund Mark Mateschitz im Netz. Viele ihrer Promi-Freunde freuen sich total für Victoria!

Unter dem Instagram-Beitrag, mit dem Victoria ihre neue Liebe öffentlich macht, tummeln sich innerhalb kürzester Zeit so einige Glückwünsche ihrer prominenten Freunde. "Freue mich so für dich" oder "Aww Cuties" lauten unter anderem die Kommentare von Influencerin Liz Kaeber (30) und Moderatorin Alina Merkau (37). Auch Jessica Haller (32), Ann-Kathrin Götze (33) sowie ihre Show-Kollegen Massimo Sinató (42), Kathrin Menzinger (34), Anna Ermakova (23) und Motsi Mabuse (41) bringen ihre Freude mit zahlreichen Herz-Emojis zum Ausdruck.

Wie happy die beiden sind, macht die 29-Jährige mit einem Urlaubsbild deutlich, auf dem sich Victoria liebevoll an ihren neuen Partner kuschelt. "No-Bunny compares to you" (zu Deutsch etwa: "Kein Hase ist mit dir vergleichbar"), schwärmt sie unter dem Oster-Post. Auch Kay One (38), Riccardo Simonetti (30) und Ina Aogo (34) freuen sich öffentlich über die Liebe zwischen der Sängerin und dem Red-Bull-Erben.

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski mit ihrem neuen Freund

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Filmpreis 2022

