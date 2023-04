Klartext: Würde Iris Klein zu "Prominent getrennt" gehen?

Gemeinsam mit dem Ex in eine Fernsehshow? Realitysternchen Iris Klein (55) und Peter Klein (55) waren jahrelang glücklich verheiratet, doch Anfang des Jahres warf die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihrem Mann vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Daraufhin folgte ein monatelanger Rosenkrieg im Netz. Jetzt haben die Streithähne angekündigt, friedvoll miteinander umgehen zu wollen. Doch könnte sich Iris vorstellen, gemeinsam mit Peter bei "Prominent getrennt" teilzunehmen?

In ihrer Instagram-Story beantwortete Iris diese Frage nun und ging auf das Gerücht genauer ein. "Nein, das Gerücht stimmt auch nicht, dass ich zu 'Promi-Büßen' gehen würde! Auch nicht zu 'Prominent getrennt'", stellte sie klar. Außerdem betonte der Realitystar: "So was mache ich nicht." Ob ihr Ex Peter Interesse an einem gemeinsamen TV-Auftritt hätte, plaudert die Brünette jedoch nicht aus.

Erst am vergangenen Wochenende gaben die getrennten Eheleute bekannt, sich nach einer monatelangen Schlammschlacht versöhnt zu haben. "Ja, Peter und ich, wir folgen uns gegenseitig – und wir haben auch die Friedenspfeife geraucht. Wir haben dann gesagt: 'Wir lassen es jetzt gut sein, wir sind jetzt quitt'", erklärte Iris im Netz. Außerdem fügte sie hinzu: "Auch, wenn ich vieles noch nicht verstehe, so muss ich halt vieles akzeptieren."

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein, Juni 2020

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Januar 2020

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

