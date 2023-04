Peter Klein stellt klar: Hat er seine Ex-Frau betrogen?

Er spricht Klartext! Viele Jahre gingen die Realitystars Peter Klein (55) und Iris Klein (55) gemeinsam durchs Leben. Doch dann der große Knall: Iris unterstellte Peter, sie mit der TV-Bekanntheit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben und das einstige Traumpaar trennte sich. Daraufhin folgte eine monatelange Schlammschlacht im Netz. Jetzt kam das Gerücht auf, dass auch Iris in die frühere Ehe von Peter hineingefunkt haben soll – das dementierte er jetzt!

"Als ich damals mit Iris zusammenkam, waren wir beide getrennt lebend. Und das schon einige Zeit", stellt der ehemalige Bodybuilder in seiner Instagram-Story klar. Außerdem betont er: "Es gab damals, so wie auch jetzt, kein Fremdgehen von meiner Seite." Peter sei es wichtig, ein Statement abzugeben, da er sich auch derzeit zu Unrecht beschuldigt fühle. "Das will und kann ich so nicht stehen lassen, da dies eine Lüge ist", erklärt er.

Einen kleinen Seitenhieb lässt sich Peter jedoch nicht nehmen. Ein guter Freund seiner Ex Iris teilte erst kürzlich ein Video, in dem er die Brünette in Schutz nimmt. Peter scheint das gar nicht zu passen! "Und noch etwas: Ich brauche keine Helferlein, die dies in meinem Namen tun und es so erzählen, als wären sie dabei gewesen", gibt er zu verstehen.

Instagram / peterklein_official Peter Klein und Iris Klein

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Instagram / peterklein_official Peter Klein, TV-Bekanntheit

