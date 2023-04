Doch kein Frieden? Iris Klein schießt wieder gegen Peter

Iris Klein (55) hat ihrem Noch-Ehemann Peter (55) wohl doch nicht verziehen! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) sorgte in den vergangenen Monaten für ziemlich viel Wirbel. Sie hatte ihrem damaligen Liebsten vorgeworfen, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Seitdem liefern die beiden sich eine schier endlose öffentliche Schlammschlacht. Zuletzt betonte die TV-Persönlichkeit, dass sich die beiden versöhnt hätten. Doch nun schießt Iris trotzdem wieder gegen Peter!

In ihrer Instagram-Story echauffiert die 55-Jährige sich einmal mehr über ihren Ex: "Erst die Friedenspfeife anbieten? Nur damit ich nichts verrate? Aber selbst in jedes Interview rennen? Wie verlogen kann man sein?" Doch damit nicht genug: Iris ist offenbar stinksauer und fügt einige harsche Hashtags hinzu. Sie bezeichnet ihren einstigen Liebsten als notgeilen Dackel, Ehebrecher, Lügner und sogar Frauenschläger.

Ob Iris damit auf Peters gestriges Interview mit RTL anspielt? Darin kam der 55-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen über Yvonne heraus. "Ich sage aber, man kann gegen seine Gefühle nichts tun", gab er zu und beichtete, dass die Blondine sein Herz mittlerweile höherschlagen lasse: "Ich mag ihre Art, ich mag ihr Wesen, ich mag ihr Aussehen. Ich mag ihren Typ, auch ihre Art. Ich mag einfach alles an ihr."

Instagram / peterklein_official Peter Klein sitzt auf einer Treppe

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein auf Mallorca

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

