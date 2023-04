Mit diesem Foto bringt Selena Gomez ihre Fans zum Lachen

Sie hat auch Bad-Hair-Days! Die Sängerin Selena Gomez (30) ist nicht nur in der Musikbranche erfolgreich – auch im Netz ist sie ein wahrer Star! Mit ihren 411 Millionen Followern teilt die hübsche Brünette Einblicke in ihr Privatleben. Trotz ihrer eigenen Marke Rare Beauty setzt die Sängerin auf Natürlichkeit und zeigt sich online nicht selten ungeschminkt. Mit ihrem neuen Schnappschuss bringt Selena ihre Fans jetzt zum Lachen!

In dem Instagram-Beitrag zeigt sich die Sängerin gemeinsam mit ihrer Freundin Connar Franklin ganz ohne Make-up, aber dafür mit einer ordentlich wilden Frise. In bequemen T-Shirts sitzen die beiden im Bett und gucken in die Kamera. "Was machen wir falsch, dass wir nach dem Schlafen so aussehen? Ich dachte, ich hätte mich nicht mal bewegt. Ich liebe dich, Bestie", betitelte Selena den witzigen Schnappschuss.

Die Fans sind von der Natürlichkeit des Stars begeistert! "Ich liebe es, wie real Selena sich im Netz zeigt. Damit ist sie so ein Vorbild für viele junge Menschen", kommentiert ein Follower. Ein anderer Fan äußert: "Du bist so wunderschön. Du brauchst keine Schminke, du bist natürlich schön." Dennoch fragen sich ihre Fans in den Kommentaren, ob es sich bei dem Bild um einen alten oder einen aktuellen Schnappschuss handelt.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Februar 2023

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im März 2023

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de