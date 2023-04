Prinzessin Charlotte könnte diesen wichtigen Titel erben

Sie ist die Nummer drei in der britischen Thronfolge. Prinzessin Charlotte (7) ist das zweite Kind von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41). Ihr älterer Bruder George (9) wird später einmal der Monarch des Vereinigten Königreichs. Aber auch die Prinzessin soll bei der Vergabe von besonderen Adelstiteln scheinbar nicht leer ausgehen. Ein Royal-Experte behauptet jetzt, dass Charlotte einen besonderen Titel erhalten könnte!

Der Royal-Experte und Autor Robert Jobson geht in seinem neuen Buch "Our King Charles III: The Man and The Monarch" auch auf den möglichen neuen Titel für Charlotte ein, den sie später erhalten könnte. "Prinz Georges Zukunft ist bereits entschieden. Daher hat Charles rücksichtsvoll einen großen Titel für Charlotte reserviert!”, erläutert der Autor und geht näher darauf ein: "Sein Bruder Edward ist ja zurzeit Herzog von Edinburgh. Den Titel trägt er aber nur bis zu seinem Tod. Nach Edwards Tod möchte Charles, dass Charlotte Herzogin von Edinburgh wird."

Zuvor wurde dieser Titel vererbt, das hat Charles jedoch geändert. Robert beschreibt auch diese Entscheidung des Königs in seinem Buch: "Charles will die Größe der royalen Familie verringern. Daher will er die höheren Titel nur an arbeitende Familienmitglieder vergeben und ein Erweitern stoppen." Dieser Wandel geschiehe auch im Zuge von Charles' Planung, die Krone zu modernisieren und effizienter zu gestalten.

