Natascha Ochsenknecht ließ in Beziehungen zu viel durchgehen

Das hätte man wohl nicht von ihr nicht gedacht! Natascha Ochsenknecht (58) wurde an der Seite von Uwe Ochsenknecht (67) bekannt. Deren Beziehung endete im Jahr 2009, aus der die gemeinsamen Kinder Jimi Blue, Wilson Gonzalez und Cheyenne hervorgingen. Für ihre Kids ist die Designerin ihrem Ex auch immer noch dankbar, doch in der Ehe mit dem Schauspieler – und auch in Nataschas darauffolgenden Romanzen – lief anscheinend so einiges schief. Jetzt gibt sie zu: Natascha ließ in ihren Beziehungen zu viel durchgehen!

Via Instagram beantwortet die Diese Ochsenknechts-Darstellerin Fragen ihrer Follower. Ein User will von ihr wissen: "Was hättest du aus heutiger Sicht in deinem Leben anders gemacht?" Die Reality-TV-Ikone meint dazu: "Sich in Beziehungen nicht alles bieten lassen." Demnach habe Natascha das Gefühl, sie hätte ihren Partnern in vergangenen Beziehungen öfter Kontra geben müssen. Das wolle sie in Zukunft definitiv besser machen.

Zukünftige Männer müssen anscheinend vor allem ein Kriterium erfüllen, um bei der TV-Persönlichkeit zu landen. Sie schildert: "Das Hirn muss stimmen." Eilig habe es Natascha mit der Männersuche zwar nicht, aber wie sie gegenüber Promiflash schilderte, sei sie durchaus bereit für einen neuen Partner. "Wenn irgendwann ein Typ vor mir steht, wo ich sage 'Oh mein Gott'. [...] Da bin ich jetzt auch bereit zu sagen, das kann man auch mal austesten."

Getty Images Uwe und Natascha Ochsenknecht im Jahr 2008

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

Getty Images Die Ochsenknechts im Jahr 2023

