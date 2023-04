Trafen Harry Styles und Olivia Wilde im Gym aufeinander?

Haben sich Harry Styles (29) und Olivia Wilde (39) wieder gesehen? Die Schauspielerin und der Musiker hatten sich 2020 am "Don't Worry Darling"-Set kennengelernt. Nach rund zwei Jahren soll das Paar aber im Herbst vergangenen Jahres einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen haben. Nach der Trennung sah man das Ex-Paar nicht mehr zusammen. Nun waren Harry und Olivia offenbar gleichzeitig im selben Fitnessstudio trainieren!

Laut Just Jared wurden die Regisseurin und der 29-Jährige am Mittwoch in Los Angeles vor einem privaten Gym gesehen. Wie einige Paparazzi berichteten, verließen die zwei das Studio im Abstand von ein paar Minuten. Es kann also vermutet werden, dass sie dort aufeinandertrafen – das scheint die beiden aber nicht besonders gestört zu haben. Ganz gelassen schlenderte der "As It Was"-Interpret in einem legeren Shirt und einer dunkelblauen Hose über die Straße. Seine Ex verließ das Fitnessstudio nach ihm und trug dabei einen Sport-BH und eine enge Leggings.

Das mutmaßliche Zusammentreffen könnte aber etwas unangenehm gewesen sein – erst vor wenigen Tagen war Harry mit Olivias Bekannter Emily Ratajkowski (31) beim Knutschen erwischt worden. Ob zwischen dem Sänger und dem Model wirklich was Ernsteres läuft, ist nicht klar. Ein Insider plauderte gegenüber People aber aus, dass die Beauty Harry wohl wiedersehen wolle.

CelebCandidly / MEGA Harry Styles im April 2023

BG029/Bauergriffin.com / MEGA Olivia Wilde im April 2023

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

