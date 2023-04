Darum kann Molly-Mae Hague Tochter Bambi nicht mehr stillen

Molly-Mae Hague (23) hatte in den ersten Wochen nach der Geburt einige Schwierigkeiten. Erst im vergangenen Monat wurde die Influencerin zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Fury bekam sie ein Mädchen namens Bambi. Von ihrem Mama-Alltag berichtet sie ihren Fans im Netz nur allzu gerne. Nun verrät Molly-Mae auch, dass sie ihrer Tochter nur sechs Wochen lang die Brust geben konnte!

In ihrem aktuellsten YouTube-Video spricht die 23-Jährige ganz offen über ihre Erfahrungen mit dem Stillen. "Ich habe sechs Wochen lang ausschließlich gestillt, [...] worauf ich sehr, sehr stolz war, denn ich hätte nicht gedacht, dass es mir so lange gelingt", schildert die Neu-Mama. Sie habe mit dem Stillen aufhören müssen, da sie ihre Periode wieder bekam: "Das war für mich eine Art Indikator dafür, dass ich nicht genug Milch produzierte. [...] Mein Milchvorrat ist komplett versiegt. Bambi hat buchstäblich an meiner Brustwarze gesaugt und es kam nichts raus", meint sie ehrlich und erklärt auch, dass sie sich der medizinischen Gründe dafür nicht sicher sei.

Schon zuvor erzählte Molly-Mae ehrlich, dass sie es zwar liebe, Mama zu sein, sich in ihrer neuen Rolle manchmal aber auch überfordert fühle. "Mutter zu werden ist das Beste, was mir je passiert ist, aber es ist auch das Schwerste, was mir je passiert ist", gab die Beauty im Netz zu.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im April 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im August 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, März 2023

