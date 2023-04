"Eines Tages": Performt Take That etwa bald wieder zu fünft?

Gibt es etwa bald eine Take That-Reunion? In den 90ern galt die britische Boyband als eine der erfolgreichsten Europas. 1996 hatte die Gruppe sich zum Entsetzen der Fans aufgelöst. Doch 2005 gab es eine erste Reunion. Seitdem treten sie immer wieder als Band auf und gelegentlich auch mit den ausgeschiedenen Mitgliedern wie Robbie Williams (49) und Jason Orange (52). Aber jetzt heizt Take That die Gerüchte um ein Comeback mit allen fünf Mitgliedern an!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Band wurde ein Video gepostet, dass ein Konzert der großen Reunion-Tour 2011 zeigt, bei dem der Hit "Never Forget" performt wurde. Damals war Take That erstmals seit vielen Jahren vollständig wieder auf Tour gegangen und hatte mit "Progress" sogar ein brandneues Album veröffentlicht. "Vergesst nie, wir werden wieder solchen Spaß haben... Eines Tages", heißt es in der Beschreibung. Und dieser kryptische Satz regt die Fans jetzt zu Spekulationen an. "Sagt ihr etwa, dass alle fünf Take-That-Mitglieder wieder zusammenkommen werden?", fragt ein User hoffnungsvoll.

Zunächst wird Take That wohl aber nur zu dritt auftreten. Ende 2022 verrieten Gary Barlow (52), Howard Donald (54) und Mark Owen (51), dass 2023 zumindest eine neue Platte erscheinen könnte. "Wir haben ein bisschen mit dem Schreiben angefangen, aber vor dem neuen Jahr werden wir nicht offiziell loslegen", erklärte Sänger Gary im Interview mit der "Radio 2 Breakfast Show".

Take That beim 61. Italian Song Festival 2011

Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen bei den Bambi Awards 2018

Take That mit Jason Orange, Howard Donald, Gary Barlow und Mark Owen

