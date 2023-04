XXL-Boots: Heidi Klum rockt selbst die höchsten Stiefel!

Für Heidi Klum (49) können die Stiefel wohl gar nicht groß genug sein! Das bekannte Model sucht nicht nur in Deutschland bei Germany's next Topmodel nach den schönsten Frauen des Landes. In den USA sitzt die Beauty zudem am Jurypult von der Talentshow America's Got Talent. Auf dem Weg zur Aufzeichnung begeistert die Fashionikone mal wieder mit ihrem Look. So hot rockt Heidi selbst die höchsten Stiefel!

Paparazzi lichteten die Beauty auf dem Weg zu "America's Got Talent" in einem lässigen Look ab. Die Bilder zeigen Heidi in einem weißen Pullover, blauer Cap und einer Sonnenbrille. Ihre cremefarbenen Stiefel sind dabei der absolute Hingucker – die reichen dem Model nämlich bis über die Knie! Ungewöhnlich ist aber auch der kurze Jeansrock der 49-Jährigen. Der Double-Denim-Minirock besteht immerhin aus gleich zwei recycelten Shorts!

Auch Heidis Tochter Leni Klum (18) hat sich mittlerweile einen Namen in der Modewelt gemacht. Der Style des Mutter-Tochter-Duos ist allerdings ganz schön verschieden! "Für meinen Abschlussball habe ich eines ihrer Kleider getragen, aber es wurde etwas verändert, also sah es anders aus. Normalerweise teile ich mir nur Schmuck mit ihr. Wir haben einen sehr unterschiedlichen Style, also teilen wir unsere Sachen nicht wirklich miteinander", hatte Leni bei dem Launch ihrer neuen Kampagne für Fila und Deichmann erklärt.

Anzeige

ActionPress Heidi Klum, Model

Anzeige

ActionPress Heidi Klum auf dem Weg zu "America's Got Talent'

Anzeige

SIPA PRESS Heidi Klum mit Tochter Leni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de