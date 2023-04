Distanziert? Rebecca will "klare Worte" von Bachelor-David

Ist das Feuer zwischen David Jackson und Rebecca Ries bereits erloschen? Derzeit sucht der Content Creator als Der Bachelor nach seiner großen Liebe. Lisa Mieschke und Angelina Utzeri durften sich bereits über einen Kuss mit dem Rosenkavalier freuen. Auch Rebecca schien einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben und wurde in der Nacht der Rosen heimlich mit einem Schmatzer überrascht. Doch während sie auf mehr hoffte, war er wohl doch nicht ganz überzeugt und erklärte im Einzel-Interview, dass ein Kuss nicht ausreiche. Nun offenbart Rebecca, dass auch sie die Distanz spürt und auf ein Gespräch mit David hofft!

Gegenüber Promiflash verrät sie, es sei ihr deutlich aufgefallen, dass die beiden sich voneinander entfernt haben. Wieso der heiße Flirt so schnell wieder abgekühlt war, sei ihr jedoch unklar. "Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wieso er sich etwas zurückgezogen hat nach dem Kuss", berichtet die Beauty. Deshalb hofft sie nun auf eine Erklärung von David: "Ich würde mir wünschen, dass mehr klare Worte fallen oder wir wenigstens ein Gespräch führen, wieso, weshalb, warum diese Distanz jetzt da ist."

Diese Worte hielt David bislang für sich, obwohl er im Einzel-Interview bereits andeutete, dass die Brünette wohl nicht seine Nummer eins ist. Im Interview mit Promiflash führt er seine Gedanken weiter aus: "Ein Kuss hat definitiv Bedeutung, aber es geht danach eben auch damit weiter, die Bindung zueinander auszubauen." Die Beziehungen zu den anderen Kandidatinnen sollen sich in der Zwischenzeit bereits weiterentwickelt haben, wodurch Rebecca wohl in Vergessenheit geriet. "Manchmal kann man dann auch nicht unbedingt erklären, was 'fehlt' oder warum man mit einer anderen Frau weiter ist. Das ergibt sich ganz natürlich", erklärt der Junggeselle.

