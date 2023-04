Lizenz bekommen: Simone Biles und Verlobter können heiraten!

Simone Biles (26)' großer Tag rückt immer näher! Vor über einem Jahr hatte die US-Amerikanerin ihr großes Glück mit der ganzen Welt geteilt: Ihr Freund Jonathan Owens (27) hatte der Turnerin einen Antrag gemacht. Seitdem stecken die Turteltauben in den Vorbereitungen für ihre Märchenhochzeit. Und in diesem Zuge haben sie eine weitere Hürde genommen: Simone und Jonathan haben endlich ihre Hochzeitslizenz erhalten!

Das verkündete Simone ganz stolz auf ihrem Instagram-Account. "Es ist beinahe an der Zeit, 'ich will' zu sagen", schrieb die Olympionikin zu der Aufnahme, auf der sie stolz das Dokument in die Kamera hält. Und auch ihr Liebster freut sich offenbar auf den Tag der Tage. "Schon bald", kommentierte Jonathan das Foto seiner Verlobten.

Die Hochzeit der beiden Sportler dürfte schon sehr bald stattfinden – immerhin hatte Simone bereits Anfang April ihre Brautparty gefeiert. Ganz in Weiß hatte die Beauty die Feier mit ihren Liebsten genossen und teilte anschließend im Netz einige Eindrücke des Events. Von einer eigenen Cocktail-Bar bis zu einer üppigen Torte war alles dabei.

