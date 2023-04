Yvonne Woelke singt Happy Birthday an Peters 56. Geburtstag!

Trällert Yvonne Woelke (41) etwa für Peter Klein (56)? Anfang des Jahres soll der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) seine Noch-Frau Iris Klein (55) mit dem Model betrogen haben, als er als Lucas Cordalis' (55) Dschungelcamp-Begleitung in Australien war. Danach wurde viel gemunkelt, ob die beiden nach ihrer angeblichen Äffare tatsächlich eine Beziehung führen. Heute ist Peters 56. Geburtstag – singt Yvonne ihm etwa ein Geburtstagsständchen?

In ihrer Instagram-Story teilt die 41-Jährige heute ein Video, in dem sie "Happy Birthday" singt. "Heute der Geburtstag einer besonderen Person", schreibt sie zusammen mit einem roten Herz unter den Clip, in dem sie ganz gefühlvoll performt. Auch einen großen bunten Geburtstagssticker fügt sie ihrem süßen Posting hinzu. An wen die Gesangseinlage gerichtet ist, lässt sie nicht durchblicken – zufälligerweise ist heute aber Peter Kleins Geburtstag...

Die zwei versichern immer wieder, dass zwischen ihnen nichts laufe. Erst vor wenigen Tagen wurden sie aber von einer aufmerksamen Promiflash-Leserin zusammen in einem Baumarkt in Berlin erwischt. Dabei machten Peter und Yvonne einen ganz vertrauten Eindruck – auf einem der Schnappschüsse lehnte sich der 56-Jährige sogar an die Blondine an.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Februar 2023

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Anzeige

Promiflash Peter Klein und Yvonne Woelke im Baumarkt, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de