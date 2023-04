Kaffeepause: Molly-Mae und Tommy unterwegs mit Baby Bambi

Sie genießen die Zeit zu dritt! Molly-Mae Hague (23) und ihr Partner Tommy Fury sind seit wenigen Wochen Eltern. Im Januar hatte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt. Ihre kleine Tochter trägt den Namen Bambi und ist schon jetzt der ganze Stolz der Influencerin. Im Netz teilt die Britin immer wieder süße Schnappschüsse ihres Nachwuchses. Nun war die kleine Familie auf einem gemütlichen Ausflug in einem Café!

Paparazzi lichteten die 23-Jährige, ihren Partner und die kleine Bambi vergangenen Samstag im britischen Cheshire ab. Auf den Fotos, die Dailymail vorliegen, verlassen die drei gerade ein kleines Lokal. Dabei strahlt die Neu-Mama völlig ungeschminkt in einem legeren Look: Zu einer lockeren Jogginghose kombiniert sie ein weißes Oberteil und eine übergroße, schwarze Daunenjacke. Papa Tommy scheint dabei nicht zu frieren: Bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer lockeren Hose läuft er, die Babyschale in der Hand, hinter seiner Liebsten her.

Molly-Mae scheint sich momentan eher in weiteren Klamotten wohl zu fühlen. Wie sie vor wenigen Tagen in einem Youtube-Video zugegeben hatte, müsse sie sich auch erst noch an ihren After-Baby-Body gewöhnen: "Wenn ich in den Spiegel schaue, hasse ich meinen Körper nicht, aber ich sehe einfach ganz anders aus." Sie wolle sich aber mit ihrem Körper nicht unter Druck setzen: "Ich lerne, ihn zu lieben und zu akzeptieren."

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und ihre Tochter Bambi im April 2023

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi im März 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im August 2022

