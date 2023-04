Angst vor Ex-Flirts? Harry Styles kommt nicht zur Met Gala

Verzichtet Harry Styles (29) in diesem Jahr etwa auf dieses Mega-Event? 2019 sorgte der britische Musiker bei der Met Gala mit seiner Outfit-Wahl nicht nur für Begeisterung bei seinen Fans – der "As It Was"-Interpret fungierte neben Vogue-Chefin Anna Wintour (73) und Popstar Lady Gaga (37) sogar als Mitveranstalter. Doch lässt er sich die glamouröse Veranstaltung im Mai etwa entgehen? Angeblich soll Harry in diesem Jahr nicht zur Met Gala kommen – und zwar weil er offenbar Angst vor einem Zusammentreffen mit seinen Ex-Freundinnen hat!

Ein Insider behauptet jetzt gegenüber The Sun on Sunday, dass der "Sign Of The Times"-Sänger nicht plane, bei der Met Gala aufzukreuzen. Der 29-Jährige sei im Moment einfach "zu beschäftigt" – doch nicht nur das! "Es ist eine willkommene Erleichterung, denn es wäre so viel Trubel um ihn, wenn er dort auf Emily und all seine Ex-Flirts treffen würde", betont der Informant zudem.

Im Moment wird Harry nämlich eine Romanze mit dem Model Emily Ratajkowski (31) nachgesagt. Bei der diesjährigen Met Gala könnten zudem aber auch Kendall Jenner (27), Cara Delevingne (30) und Taylor Swift (33) anwesend sein – und diese Promi-Damen datete der Musiker ebenfalls bereits in der Vergangenheit.

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2023

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2023

