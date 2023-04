Vor der Trennung: Iris Klein soll Peter kontrolliert haben

Peter Klein (56) beschwert sich über das Verhalten seiner Ex. Seit Anfang des Jahres gehen Iris Klein (55) und ihr langjähriger Ehemann getrennte Wege. Der Grund: Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin warf ihrem Partner vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Daraufhin gestand er tatsächlich Gefühle für die Schauspielerin – doch laut ihm soll sich die Trennung von Iris bereits länger abgezeichnet haben. Peter verrät, dass Iris' Kontrolle ihn dazu gebracht habe, mit ihr Schluss zu machen.

In einem Interview mit Bild spricht Peter darüber, dass Iris ihm bereits seit Monaten nicht mehr vertraut hätte. "Sie hat mir permanent vorgeworfen, dass ich mehr mit anderen Frauen zu tun gehabt hätte, das war absolut haltlos. Sie fing an, mich zu kontrollieren und darauf zu achten, was ich am Handy mache", erklärt der 56-Jährige und fügt hinzu, dass er sich unter der "ständigen Kontrolle" nicht mehr wohlgefühlt habe.

Laut Peter ging das bereits schon vor ihrem Liebes-Aus rund ein Jahr so – immerhin war das Ex-Paar lange Zeit getrennt voneinander gewesen, als Iris für ihre Reality-TV-Teilnahme in Thailand und Peter gemeinsam mit Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) in Südafrika war. "In dieser Zeit hatten wir wenig Kontakt miteinander. [...] Es hat gefühlsmäßig nicht mehr gepasst", schließt er ab.

Peter Klein im März 2023

Iris Klein im Mai 2022

Peter Klein und Iris Klein

