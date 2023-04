Nach Streit: "Kampf der Realitystars"-Serkan bekommt Hate

Serkan Yavuz (30) hat sich mit seinem Auftritt in der vergangenen Kampf der Realitystars-Folge offenbar keinen Gefallen getan. In der ersten Folge des TV-Formats schien der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer bei den Zuschauern ziemlich gut anzukommen. Doch nach der ersten Entscheidung legte er sich mit Daniel Schmidt an, weil der Gastronom ihn wohl rauswählen wollte. Auch in den Spielen nutzte er fast jede Gelegenheit, dem Hamburger einen Seitenhieb zu verpassen. Die Zuschauer sehen das kritisch!

"Boah, ist der Serkan ein eingebildeter Vollpfosten" oder "Serkan, komm runter. Wie lange kann man rumpiensen?", ärgerten sich zwei User über Serkans Verhalten auf Twitter. Andere betonten zudem, dass sie vor Daniels Reaktion darauf großen Respekt haben: "Ich liebe es, wie man Daniels Wut durch das Lächeln durch sehen kann. Er steht so über diesem Drama." Ein anderer Zuschauer ist sich sicher: "Daniel würde Serkan in Hamburg einbetonieren. Lappen."

Ein ähnliches Bild zeichnet sich in einer Promiflash-Umfrage [Stand 20. April 2023, 09:00 Uhr] ab. 62,8 Prozent der Teilnehmer finden, dass der Wirt Europas asozialster Kneipe bei dem Streit im Recht war. Nur 37,2 Prozent stehen bei der Sache auf der Seite des Influencers.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige

RTLZWEI Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Paul Janke und Daisy Dee bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Daniel Schmidt, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de