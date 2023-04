Vor Show vier: Diese Maske ist euer "Masked Singer"-Favorit

Diese Maske genießt große Beliebtheit! Im Rahmen von The Masked Singer ist Geheimhaltung sehr wichtig, denn die prominenten Teilnehmer versuchen während ihres Bühnenauftritts nicht erkannt zu werden. Dafür werfen sich die Stars in für sie angefertigte Kostüme. So steckte die Schlagersängerin Marianne Rosenberg (68) beispielsweise in einem Pilzkostüm. Nun steht die vierte Folge an und Promiflash hat euch gefragt: Das ist euer "The Masked Singer"-Favorit!

Insgesamt nahmen 496 Leser an der Promiflash-Umfrage teil [Stand 22. April, 18:30 Uhr] und gaben ihre Stimme in Bezug darauf ab, welches Kostüm sie am besten finden. Am meisten überzeugen konnte der Schuhschnabel mit 169 Stimmen und einem Prozentanteil von 34,1. Auf den zweiten Platz schaffte es die Diamantula mit 109 Stimmen und somit 22,0 Prozent, gefolgt vom Frotteefant auf dem dritten Rang mit 86 Stimmen und 17,3 Prozent.

Am wenigsten überzeugen konnte das Seepferdchen mit nur 24 Stimmen und einem Prozentanteil von 4,8. Diese Entwicklung ist sehr interessant, da sich das Seepferdchen in einer vorherigen Umfrage den ersten Platz sichern konnte und als das schönste der "Masked Singer"-Masken erachtet worden ist. Die Stimme scheint bisher also nicht zu überzeugen.

ProSieben/Willi Weber Der Schuhschnabel von "The Masked Singer Germany"

ProSieben/Willi Weber Die Diamantula bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Das Seepferdchen von "The Masked Singer Germany"

