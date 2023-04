Anna Maria Damm gewöhnt sich noch an Alltag mit zwei Kindern

Anna Maria Damm (27) und ihr Verlobter Julian Gutjahr (26) schweben derzeit im Babyglück – erst vor wenigen Tage erblickte ihre zweite gemeinsame Tochter Kaia das Licht der Welt! Die fünfjährige Eliana durfte ihre kleine Schwester auch bereits kennenlernen. Nun wurde die einstige GNTM-Kandidatin aus dem Krankenhaus entlassen – kurz nach der Geburt muss sich Anna zu Hause aber noch ein wenig einpendeln!

"Wir sind ja seit dem Wochenende wieder zu Hause und versuchen gerade so ein bisschen eine Routine zu finden, haben wir nämlich noch nicht", berichtet die 27-Jährige ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story. Wie sie verrät, lernen sich die vier so kurz nach der Entbindung gerade noch richtig kennen. Trotzdem scheint sie überglücklich zu sein. "Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich genieße auf jeden Fall jetzt die Zeit. Gerade so die Anfangszeit ist irgendwie am schönsten", schwärmt Anna.

Die kleine Kaia kam vergangenen Dienstag per Kaiserschnitt auf die Welt – eigentlich war dieser aber erst für den 25. April geplant gewesen. "Da am 17. April bei mir vorzeitig Wehen eingesetzt haben, haben wir aufgrund verstärkter Narbenschmerzen (vom ersten Kind) den Kaiserschnitt vorgezogen", erklärte die frischgebackene zweifache Mama gestern im Netz.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im April 2023

Anzeige

Instagram / annamariadamm Die Familie von Anna Maria Damm im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Baby im Jahr 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de