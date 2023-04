Bekommen diese "Ex on the Beach"-Ladys sich in die Haare?

Jill Lange (22) hat da so eine Vermutung. Die Influencerin war schon in zahlreichen Reality-TV-Shows zu sehen – unter anderem war sie auch in der vergangenen Staffel von Ex on the Beach dabei und verliebte sich dort in ihren heutigen Partner Lars Maucher (26). Nun geht die beliebte Show in eine neue Runde. Auch unter den diesjährigen Kandidaten sind einige bekannte Gesichter. Jill und Lars haben nun im Promiflash-Interview ihre Einschätzung gegeben – und könnten sich vorstellen, dass es zwischen einigen Girls krachen wird!

Gegenüber Promiflash verraten Jill und Lars, zwischen welchen Teilnehmern sie Eskalationspotenzial sehen: Die beiden könnten sich vorstellen, dass es zwischen Paulina Ljubas (26) und Carina Nl zu Streitigkeiten kommen könnte. "Beide lassen nichts anbrennen und könnten sich, was die Typen angeht, in die Haare bekommen", erklärten sie ihre Wahl.

Gut möglich, dass Jill und Lars mit ihrer Vermutung richtig liegen – immerhin ziehen mit den beiden Kandidatinnen zwei selbstbewusste und auch ziemlich polarisierende Frauen ein. Sowohl Paulina als auch Carina sorgten mit einigen Auseinandersetzungen im TV schon für Gesprächsstoff.

