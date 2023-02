Ist "Are You The One?"-Zoff von Juliette und Carina geklärt?

Konnten sie ihren Konflikt klären? Eigentlich befanden sich Carina und Sasa bei Are You The One? die meiste Zeit in einer Dreiecksbeziehung mit Vanessa. Nach etlichen Folgen hat sich Sasa dann endlich für Carina als seine Traumfrau entschieden – doch dann schafft er schon das nächste Problem. Bei einer Party am Strand schnappte Sasa sich Juliette und gab ihr einen kurzen Schmatzer. Alle konnten darüber lachen, bis auf Carina. Sie kritisierte vor allem Juliette für ihre Reaktion. Diese äußert sich jetzt dazu, ob sie die Streitigkeiten geklärt haben.

"Zwischen mir und Carina ist alles geklärt", berichtete Juliette in ihrer Instagram-Story am Mittwoch nach der letzten Folge der aktuellen Staffel. In der Sendung habe man das nicht wirklich sehen können: "Einen Tag später konnten wir alles [...] beiseiteschieben." Dennoch äußerte sie sich noch mal zu der Situation, um ihre Follower abzuholen: "Ich habe das in dem Moment gar nicht ernst genommen. Was natürlich von mir auch ein bisschen scheiße war." Deswegen finde sie Carinas Reaktion nachvollziehbar, jedoch "hätte sie auch mehr auf Sasa sauer sein müssen."

Am vergangenen Dienstag wurde die letzte Folge der vierten Staffel veröffentlicht. Auch wenn es wahrscheinlich niemand erwartet hätte – die Kandidaten haben es doch noch geschafft, alle zehn Perfect Matches zu finden. Somit haben sie ein Preisgeld von 200.000 Euro gewonnen.

Instagram / juicyjuuly Juliette, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Instagram / juicyjuuly Juliette im Oktober 2022

Instagram / carina.nl Carina, "Are You The One?"-Teilnehmerin

