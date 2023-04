Meghan Trainor nahm Antidepressiva in erster Schwangerschaft

Meghan Trainor (29) blickt auf einen schwierigen Moment nach der Geburt ihres Sohnes zurück. Letztes Jahr kam das erste gemeinsame Kind der "All About That Bass"-Sängerin und ihres Ehemanns Daryl Sabarada (30) zur Welt. Nun ist die 29-Jährige erneut schwanger. Allerdings kamen mit den freudigen Neuigkeiten auch unschöne Erinnerungen hoch. Nun offenbart Meghan: Sie schämt sich, in der ersten Schwangerschaft Antidepressiva eingenommen zu haben!

In ihrem neuen Buch Dear Future Mama schrieb die Musikerin ein langes Kapitel über ihre psychische Gesundheit. Dabei verriet sie kürzlich in der Talkshow Today with Hoda & Jenna beschämt: "Riley kam schlafend heraus. Sie meinten, er wäre sehr 'schläfrig'. Und ich sagte: 'Wecken Sie ihn auf, wie meinen Sie das?'" Die Mama erinnerte sich weiter: "Einige Leute meinten: 'Oh, das liegt daran, dass du deine Antidepressiva genommen hast.'"

Die Blondine erzählte ebenfalls in der Show, dass sie daraufhin sofort ihre Ärztin anrief: "Ich habe mich so sehr geschämt, ich hatte gerade eine verrückte Operation und nehme all diese Medikamente, und ich fühle mich elend und dann wird auf mich gezeigt und gesagt: Es ist meine Schuld, dass mein Kind schläft." Sie gestand zudem, dass sie danach erst einmal lernen musste, mit solch einem Trauma umzugehen.

Instagram / meghan_trainor Meghan Trainor und ihr Sohn Riley

Instagram / meghantrainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn

Instagram / meghantrainor Riley Sabara, der Sohn von Meghan Trainor

