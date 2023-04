Süß: Jennifer Aniston und Ex Justin genießen Dinner zusammen

Jennifer Aniston (54) und Justin Theroux (51) scheinen sich immer noch gut zu verstehen. 2018 hatten sich die Schauspielerin und der Regisseur nach drei Jahren Ehe getrennt. Doch böses Blut hatte es offenbar nicht gegeben. Die beiden sollen nach wie vor Freunde sein. Das beweisen sie der Öffentlichkeit immer wieder mit gemeinsamen Ausflügen. Auch jetzt genießen Jennifer und Justin ein gemeinsames Abendessen.

Daily Mail liegen Bilder vor, die Jennifer und Justin am Samstagabend zusammen in New York City zeigen. Das einstige Traumpaar besucht dort am späten Abend ein Restaurant. Doch allein sind sie nicht. Unter anderem sollen ihr enger Freund Jason Bateman (54) und dessen Frau Amanda Anka mit dabei gewesen sein. Am Ende des Abends soll die Friends-Darstellerin das Lokal sogar mit einer einzelnen Rose in der Hand verlassen haben. Ob Justin ihr die gegeben hat, ist allerdings nicht klar.

Auch der private Kontakt von Justin und Jennifer ist offenbar immer noch eng. 2021 hatte der Filmemacher Esquire verraten, dass er noch regelmäßigen Kontakt mit seiner Ex habe. "Ich würde sagen, wir sind Freunde geblieben. Wir sprechen uns nicht jeden Tag, aber rufen einander an", hatte der 49-Jährige gemeint. Eine dramatische Trennung habe es nie gegeben: "Wir lieben uns."

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston in Paris 2017

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

