Co-Parenting: Diese zwei Promi-Eltern beneidet Anne Wünsche

Diesen Zusammenhalt hätte sie sich gewünscht. Die Schauspielerin und Influencerin Anne Wünsche (31) hat gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Henning Merten (32) zwei Töchter. Zwar zerbrach die Beziehung der einstigen Turteltäubchen nach ganzen acht Jahren, doch für ihre Kinder blieben die beiden weiterhin in Kontakt. Gemeinsame Ausflüge wie bei den Realitystars und getrennten Eltern Jenefer Riili und Matthias Höhn (27) scheint es bei Anne und Henning jedoch nicht zu geben. Jetzt zeigte sie offen ihre Enttäuschung darüber.

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin ein Foto von Jenefer und Matze mit ihrem gemeinsamen Sohn. "Hut ab an die beiden. Ich habe mir genau das so sehr für meine Kids gewünscht", schrieb Anne unter dem Schnappschuss. Außerdem stellte sie klar: "Es existieren unendlich viele Chat- und Mailverläufe, wo ich darum gebettelt habe, als Team zu funktionieren." Doch dieser Zug sei für die 31-Jährige und ihren Ex-Partner abgefahren.

Inzwischen hat Anne eine neue Liebe gefunden: Karim. Zwar zeigt sie ihren Schatz nur selten im Netz, doch ihr Familienleben scheint dennoch harmonisch zu sein. Im Juli des vergangenen Jahres erblickte der erste gemeinsame Sohn der beiden Turteltäubchen das Licht der Welt und krönte ihr Liebesglück.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Gora, Andreas /ActionPress Anne Wünsche und Henning Merten im Januar 2017

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

