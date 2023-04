Ferne McCann präsentiert ihren Babybauch im sportlichen Look

Ferne McCann (32) zeigt stolz ihre wachsende Babykugel. Anfang des Jahres hatte die The Only Way Is Essex-Bekanntheit voller Freude bekannt gegeben, dass sie und ihr Verlobter Lorri Haines ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Für die gebürtige Britin ist es hingegen schon Baby Nummer zwei – aus einer vorherigen Beziehung war Tochter Sunday entstanden. Voller Stolz hält das Model im Netz seither seine Fans auf dem Laufenden. Jetzt zeigt Ferne ihren prallen Babybauch in einem sportlichen Outfit.

Nur mit einer hautengen schwarzen Leggings und einem ebenfalls schwarzen Sport-BH bekleidet präsentiert die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story stolz ihre wachsende Körpermitte. Dazu versorgt die baldige Zweifachmama ihre Fans noch mit ein paar Updates. "Ich fühle mich stark. Ich fühle mich gesund. Ich liebe meinen Körper. Mein Körper ist in der perfekten Verfassung, mein Kind zu gebären", schreibt sie zu dem Schnappschuss ihres Babybauches.

Wann sie ihr Baby endlich in den Armen halten kann, verriet Ferne bislang nicht. Auch das Geschlecht ihres noch ungeborenen Kindes ist ihren Fans unbekannt. Vor wenigen Wochen hatte der TV-Star jedoch eine Vermutung in seiner Instagram-Story geäußert. "Ich habe das Gefühl, dass die Schwangerschaft anders als die mit Sunday ist. Könnte das heißen, dass es ein Junge wird?", hatte sie geschrieben.

Instagram / fernemccann Ferne McCann, April 2023

Instagram / fernemccann Ferne McCann, "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit

Instagram / fernemccann Ferne McCann, 2023

