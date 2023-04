Im Dubaiurlaub: Gerard Piqué schenkt seiner Clara rote Rosen

Er gibt sich als Gentleman. Gerard Piqué (36) und Shakira (46) waren mehrere Jahre miteinander verheiratet gewesen und haben zwei gemeinsame Söhne. Im Sommer des vergangenen Jahres wurde dann jedoch das Ende ihrer Beziehung bekannt. Angeblich ging der Kicker der Sängerin mit Clara Chia Marti fremd – mit der er jetzt auch eine Beziehung führt. Im gemeinsamen Liebesurlaub scheint Gerard seine Clara ziemlich zu verwöhnen!

Wie The Sun berichtet, wurden die beiden Turteltauben in einem Luxusresort in Dubai gesichtet. Ein Video zeigt, wie Gerard von zwei Unbekannten angesprochen wird, die wohl ein Foto mit ihm machen wollen, was der Fußballer scheinbar ablehnt. Dann kommt seine Clara ins Bild – mit zwei großen roten Rosen in der Hand. Nach dem kurzen Gespräch mit den Fans spazieren die beiden gemeinsam davon.

Die Beziehung der beiden scheint sehr ernst zu sein. Im März wurde in der spanischen Sendung Fiesta von zwei Augenzeugen berichtet, die ein Gespräch zwischen Gerard und Clara mitbekommen haben wollen – in dem es um eine potenzielle Hochzeit gegangen sei. Die Moderatorin erzählte von Claras Vorstellungen: "Sie möchte zu keinem Zeitpunkt, dass es eine prunkvolle Hochzeit wird. Sie stellt sich vor, dass es etwas sehr Intimes, Privates und Vertrautes wird."

Getty Images Shakira und Gerard Piqué im September 2014

Gerard Piqué, Fußballspieler

Gerard Piqué im Mai 2021

