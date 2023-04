Jetzt schießt "Tempation Island"-Sarah gegen Thorsten Legat!

Sarah Liebich meldet sich zu Wort! Seitdem sie und ihr Freund Nico Legat sich dem ultimativen Treuetest bei der Realityshow Temptation Island unterziehen, sorgt der 24-Jährige – zur Enttäuschung seiner Freundin – derzeit mit wilden Partys und Geflirte für mächtig Schlagzeilen. Kürzlich stärkte ihm sein Vater Thorsten Legat (54) den Rücken. Das gefiel der 23-Jährige offenbar so gar nicht. Jetzt schießt Sarah im Netz nämlich gegen Papa Thorsten!

Der ehemalige Sportprofi nahm vor Kurzem den kleinen Unruhestifter in seiner Instagram-Story in Schutz: "Mein Sohn ist für sich selber zuständig. [...] Der hat eine gute Erziehung [...]." Daraufhin reagierte die Blondine nun unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag: "Da weiß man, wo die verdrehte Wahrnehmung herkommt." Hinter den Kommentar setze sie zudem ein sich an den Kopf fassendes Emoji.

Sarah scheint generell sehr enttäuscht von ihrem Schwiegervater in spe zu sein – immerhin hatte er seinen Sohn nicht nur verteidigt, sondern ihm sogar Verständnis für die Fremdknutscherei entgegengebracht! "Da, wo die Liebe hinfällt. [...] Sehr hübsch, diese Frau", hatte er Nico und Verführerin Syrias Intimität kommentiert.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Thomas Burg/ Action Press Thorsten Legat in der Dschungelshow 2021

Anzeige

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de