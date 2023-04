Schwangere Jessie J freut sich über die Tritte ihres Babys

Nanu, wer möchte denn da raus? Jessie J (35) erwartet gemeinsam mit ihrem Freund, dem Basketballspieler Chanan Safir Colman, ihr erstes Kind. Für die Sängerin wird mit ihrem Erstgeborenen ein Traum wahr. 2021 erlitt die 35-Jährige eine Fehlgeburt. Nun kann sie es kaum erwarten, ihren Sohn auf der Welt zu begrüßen. Auch ihr ungeborenes Baby scheint es kaum noch auszuhalten: Im Bauch seiner Mama ist es mächtig aktiv.

Jessie J teilt einen intimen Moment auf Instagram. Das süße Video zeigt, wie aktiv ihr ungeborener Sohn im Bauch strampelt. "Bitte haltet nach dem Ausgang Ausschau", betitelt die "Price Tag"-Interpretin die Aufnahme. In dem kurzen Clip redet Jessie mit ihrem ersten Kind, während sie auf ihrem Bett liegt. "Hey Buddy. Hey Buddy. Hey! Ist das deine Hand?", sagt sie lachend zu ihrem wachsenden Babybauch.

Ihre Fans zeigen sich begeistert von dem Video. Die Tritte des Babys versetzt die Community der Britin in beste Laune. "Das war ein so süßer Baby-Kick", kommentiert ein Fan. "Ich freue mich so für dich", schreibt ein weiterer User. "Du wirst so eine tolle Mama sein", steht unter der Momentaufnahme.

