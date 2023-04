Natascha Ochsenknecht unterstützt schwangere Cheyenne sehr

Natascha Ochsenknecht (58) ist voller Vorfreude auf ihr Enkelkind! Aktuell ist ihre Tochter Cheyenne (22) schon mit ihrem zweiten Kind schwanger: Nach ihrer Tochter Mavie (2) dürfen sich das Model und sein Ehemann Nino auf einen kleinen Sohn freuen. Auf die kleine Familie kommt also eine aufregende Zeit zu – aber zum Glück können sie auf die Unterstützung der Oma zählen! Natascha verrät Promiflash, dass sie Cheyenne tatkräftig unter die Arme greifen wird!

"Also ich werde dann demnächst bald vor Ort sein, wenn es dann losgeht und bin dann auch ein bisschen länger da", erklärt sie im Promiflash-Interview auf dem TikTok #ForYouFest. Natascha könne sich auch vorstellen, mehr als fünf Wochen bei ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn Nino auf dem Hof in Österreich zu bleiben: "Und ich versuche natürlich, mit anzupacken: Wäsche waschen, Kind übernehmen, einkaufen, kochen, auf dem Hof mithelfen – was so anfällt"

Doch nicht nur Natascha will ihre Tochter bestmöglich unterstützen – auch Mavie begreift schon, dass sie bald große Schwester sein wird! "Sie weiß schon genau, was sie zu tun hat – Schnuller verteilen", berichtet die stolze Oma.

