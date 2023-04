Sofia Richies Hochzeitskleid von Claudia Schiffer inspiriert

Sie hat es auch schon mal getragen! Vergangene Woche gab das Model Sofia Richie (24) ihrem Partner Elliot Grainge das Jawort. In Südfrankreich gingen sie den Bund der Ehe ein und feierten ihre Liebe danach auf einer ziemlich fetten Afterparty. Dafür legte sie ihre lange funkelnde Robe ab und schmiss sich in ein wunderschönes kurzes Kleid. Und das ist inspiriert von Claudia Schiffers (52) Runway-Look aus den 90ern!

Das deutsche Model teilte auf ihrem Instagram-Profil einen schönen Vergleich. Das erste Bild präsentiert Claudia in dem zweireihigen weißen Minikleid – und das zweite Pic zeigt Sofia während ihrer Hochzeitsparty in einem ähnlichen Look! Dazu gratuliert die 52-Jährige der Frischvermählten zur Hochzeit. Auf Social Media betonte die 24-Jährige, wie geehrt sie sich fühlt, dieses Kleid tragen zu dürfen.

"Die Tatsache, dass es von Claudia Schiffers Laufsteg-Look inspiriert ist, ist so cool", strahlte Sofia in einem YouTube-Video von Vogue. Auch ihr Dress für das Probedinner und das eigentliche Hochzeitskleid sind beide von Chanel.

Getty Images Claudia Schiffer im Jahr 1993

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

South dream / MEGA Lionel Richie mit seiner Tochter Sofia Richie

