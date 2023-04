"Temptation Island"-Überraschungsdate: So war es für Tatum

Hat Tatum Sara das Überraschungsdate gefallen? Die 23-Jährige und ihr Partner Louis Streich testen aktuell ihre Beziehung bei Temptation Island. Die Bilder des ersten Lagerfeuers kamen bei der Schönheit allerdings eher weniger gut an – sodass sie sogar Rachegedanken hatte. In der aktuellen Folge stand für sie dann ein Überraschungsdate an – mit dem Nachzügler Philipp Krause. Doch wie war das Date für Tatum?

"Es kam genau im richtigen Moment", berichtet sie Promiflash. "Wir haben uns alle einen neuen Mann gewünscht und mit Philipp war er da – auch, wenn er eigentlich nicht mein Typ ist", erklärt Tatum. "Es war schon aufregend und ein ungewohntes Gefühl, mit einem völlig fremden Mann ein Blind Date zu haben", gibt die Berlinerin preis. "Da ich im Hinterkopf ständig die Bilder von Louis hatte […], hat das meine Freude etwas überschattet", macht Tatum deutlich.

Doch wie war das Date für Philipp? "Für mich war es gut, man konnte direkt über alles sprechen. Man könnte denken, dass man sich schon viel länger kannte", erzählt der einstige Bachelorette-Boy Promiflash. Dennoch gab es offenbar eine Blockade, wie er erklärt: "Den Kopf konnte ich ihr in dem Date noch nicht verdrehen, dafür war sie noch zu sehr verschlossen beziehungsweise hat an ihren Freund gedacht, da alles noch sehr frisch war."

Louis und Tatum, "Temptation Island"-Kandidaten

Philipp Krause und Tatum Sara, "Temptation Island" 2023

Philipp Krause

