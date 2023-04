Wem drückt ihr im "The Masked Singer"-Halbfinale die Daumen?

Heute Abend wird es ernst: Das Halbfinale von The Masked Singer steht an! In den vergangenen Wochen mussten Stars wie Jan Josef Liefers (58) und Marianne Rosenberg (68) ihre Identitäten preisgeben. Fünf Promis stecken jetzt noch unter den verbliebenen Masken – und werden in der heutigen Show gesanglich noch mal ihr Bestes geben, um ins Finale einziehen zu können. Doch welchem Kandidaten drücken die "The Masked Singer"-Fans eigentlich die Daumen?

Der angsteinflößende Schuhschnabel hat sich ziemlich schnell als Favorit gemausert. Kein Wunder: Immerhin hat der Promi unter diesem Kostüm ganz schön was auf dem Kasten! Auch Diamantula weiß, was sie tut: Sie hat in den vergangenen Wochen eine Mega-Performance nach der nächsten hingelegt. Wobei die Zuschauer inzwischen ungeduldig auf die volle Entfaltung des Kostüms warten – bisher hat man nur Teile des Spinnen-Gestells bewundern können.

Der süße Frotteefant kann sich inzwischen ebenfalls über eine große Fanbase freuen – unter der flauschigen Maske vermuten die Zuschauer übrigens TV-Moderatorin Melissa Khalaj (33). Der Toast hingegen punktet wiederholt mit seiner ulkigen Art und hat sich Woche für Woche mit seinem Humor gerettet. Außerdem hat sich der Igel bis ins Halbfinale gekämpft. Hier müssen die Fans immer an Stefanie Kloß (38) von Silbermond denken. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist euer Liebling bei "The Masked Singer"? Stimmt ab!

ProSieben/Willi Weber Diamantula bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Frotteefant bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Toast bei "The Masked Singer"

