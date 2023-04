"Masked Singer"-Halbfinale: Diese Stars vermuten die Fans

Deutschland ist im Rätselfieber! Die achte Staffel von The Masked Singer ist in vollem Gange. Nach dem Exit von Schauspieler Jan Josef Liefers (58), dessen Frau Anna Loos (52), Sängerin Marianne Rosenberg (68) und Moderator Daniel Boschmann (42) sind aktuell noch fünf maskierte Promis im Rennen – und kämpfen am Samstag um den Einzug ins große Finale. Doch welche Stars könnten unter den verbliebenen Masken stecken? Hier kommen die Top-Tipps der Zuschauer!

Im offiziellen ProSieben-Voting wird fleißig getippt. Unter dem coolen Schuhschnabel vermuten die User eindeutig einen Profi-Sänger: Auf Platz eins liegt Schnuckel Luca Hänni (28), dicht gefolgt von seinem Kollegen Nico Santos (30). Beim Frotteefanten sind sich auch schon viele Fans sicher: Diese süße Persönlichkeit kann nur TV-Moderatorin Melissa Khalaj (33) sein! Bei dem ulkigen Toast wird auf eine Komikerin getippt – Tahnee soll sich hier verbergen!

Und wie sieht es mit der Favoriten-Maske Diamantula aus? Hier haben sich die Zuschauer längst festgelegt: Das muss Sängerin Patricia Kelly (53) sein – ganze 87 Prozent der Stimmen glauben daran. Beim Punk-Igel wiederum scheiden sich die Geister: Die Mehrheit muss hier an Stefanie Kloß (38) von Silbermond denken. Aber auch Moderatorin Inka Bause (54) hat viele Votes bekommen.

ProSieben/Willi Weber Der Schuhschnabel bei "The Masked Singer"

Instagram / tahnee Tahnee Schaffarczyk, Comedienne

Getty Images Stefanie Kloß beim Finale von The Voice of Germany

