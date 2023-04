"Idiotenparade": Diese Promis boykottieren die Met Gala!

Sie wollen nicht auf Anna Wintours (73) Gästeliste. Am 1. Mai findet in New York City die Met Gala statt. Wer kommen darf, wird von der Vogue-Chefin selbst entschieden, sodass die Gäste jedes Jahr von ihr handverlesen sind. Und wer einmal absagt, darf nicht mehr kommen – natürlich mit Ausnahmen. Doch es gibt wohl auch einige Absagen: Gleich mehrere Stars sind keine Fans von Annas Met Gala.

Einigen großen Promis hat ein Besuch auf der Met Gala wohl ausgereicht. Unter anderem Demi Lovato (30) war von dem Mode-Event entsetzt. "Ich war einmal dort und es ist so eine Idiotenparade. [...] Natürlich werde ich nie wieder hingehen", wetterte sie in der "The Late Show with David Letterman". Und mit dieser Annahme ist sie offenbar nicht allein. Auch Komikerin Amy Schumer (41) meidet die Met Gala. Sie meinte in der "Howard Stern Show": "Wir sind angezogen wie ein Haufen verdammter Arschlöcher. Ich mag das nicht. Und ich habe kein Interesse an Fashion."

Und auch Zayn Malik (30) wird wohl keine Einladung zur Met Gala mehr erhalten. Der Sänger sagte im GQ-Interview: "Das ist nichts, wo ich hingehen würde. Ich würde lieber bei mir zu Hause sitzen und etwas Produktives tun. Dieses selbstverliebte 'Seht mich an, ich bin so toll'-Ding auf dem roten Teppich ist nicht so meins." Zu seinen letzten Auftritten in New York hatte ihn sein Stylist überredet.

Getty Images Anna Wintour auf der Met Gala 2019

Getty Images Amy Schumer auf der Met Gala 2022

Getty Images Sänger Zayn Malik und Model Gigi Hadid bei der Met Gala 2016

