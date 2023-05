Victoria Beckham teilt süßen Geburtstagspost für ihren David

Sie ist wohl immer noch total hin und weg von ihrem Liebsten! Victoria Beckham (49) und ihr Ehemann David (48) gehen schon seit mehr als 24 Jahren zusammen durchs Leben und bekamen in ihrer Ehe vier gemeinsame Kinder. Aber auch heute scheint die Designerin ihren Mann noch wie am ersten Tag zu lieben – so niedlich gratuliert Victoria ihrem David nun zu seinem Geburtstag!

Mit ihren Instagram-Followern teilt die Beauty jetzt einige private Familien-Schnappschüsse zum 48. Geburtstag ihres Gatten. "Alles Gute zum Geburtstag, David. Wir lieben dich so sehr", feiert die 49-Jährige ihren Mann unter den Fotos. Auf ein paar Aufnahmen posiert der Sportler dabei ganz stolz neben seinen Kids oder auch mit seiner Frau im Arm. "Der tollste Ehemann und ein unglaublicher Vater. Du bist unser Ein und Alles", schwärmt Victoria.

Auch David spricht nur gut von seiner Frau und lobt sie immer wieder in den höchsten Tönen. Zuletzt widmete der Sportler seiner Liebsten zum britischen Muttertag im März dieses Jahres einen zuckersüßen Instagram-Post: "Ich hätte mir als Kind nicht mehr Unterstützung und Liebe wünschen können als die meiner Mutter. Dann habe ich eine Frau getroffen, die nicht nur stark und engagiert ist, sondern auch die tollste Mutter für unsere Kinder", erklärte er begeistert.

Instagram / victoriabeckham Harper Seven Beckham und David Beckham im April 2023

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Beckham und David Beckham im Mai 2023

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham im April 2023

