Absurd: Kanye West castet Kim-Doppelgängerin für Projekt

Übertreibt er es mit den Doppelgängerinnen seiner Ex-Frau? Ganze acht Jahre waren Rapper Kanye West (45) und Unternehmerin Kim Kardashian (42) verheiratet und setzten vier gemeinsame Kinder in die Welt. Anfang 2021 ging ihre Ehe langsam in die Brüche, Ende 2022 folgte dann die endgültige Scheidung. Seit Anfang des Jahres soll der 45-Jährige angeblich mit seiner neuen Freundin Bianca Censori wieder unter der Haube sein. Trotzdem will Kanye nun eine Kim-Doppelgängerin für ein Projekt finden!

Nachdem der "Flashing Lights"-Interpret keine Einladung zur Met Gala erhalten hatte, widmet er sich nun offenbar lieber seinen eigenen Projekten. Auf neusten Bildern, die Mega vorliegen, ist zu sehen, wie Kanye für einen zweitägigen Casting-Aufruf ein Gebäude in Melrose besetzt und mit seinen Bodyguards eine öffentliche Gasse absperrt. Von der Außenseite des Gebäudes aus kann man erkennen, wie eifrige Casting-Interessenten kommen und gehen – dabei sehen vor allem einige der weiblichen Bewerber seiner Ex Kim verblüffend ähnlich...

Spannend bleibt, ob es sich bei dem Casting möglicherweise um ein neues Lied oder einen Film über seine Ex-Geliebte handeln könnte. Während der Vierfach-Papa sogar die Wände des städtischen Grundstücks illegal bemalen ließ und dabei lauthals seine Musik spielte, entzückte seine ehemalige Frau Kim jedenfalls mit einem bezaubernden Perlenkleid auf der Met Gala. Damit gedachte die Influencerin des verstorbenen Designers Karl Lagerfeld (✝85).

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Kanye West in New York City

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

