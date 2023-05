Kurz vor Scheidung: Kevin Costner kuschelte mit zwei Frauen

Ob dieses Foto das Fass zum Überlaufen brachte? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) kein Paar mehr sind: Das Model reichte überraschend die Scheidung von dem Schauspieler ein. Die beiden waren rund 18 Jahre verheiratet. Die Gründe für das plötzliche Ehe-Aus sind nicht bekannt. Im Netz kursiert jetzt ein Bild von Kevin, auf dem er mit zwei Frauen zu sehen ist. Ob das der Auslöser für die Liebeskrise war?

Laut Daily Mail besuchten der 68-Jährige und seine Crew ein Restaurant in Las Vegas. Laura Migliorini, Köchin und Besitzerin des Ladens, teilte via Instagram einen Schnappschuss, der sie innig mit Kevin und einer Freundin zeigt. "Es war ein Vergnügen, dieses wunderbare Abendessen für einen so wunderbaren Schauspieler auszurichten", schwärmte sie. Am Tag darauf reichte Christine die Scheidung ein.

Christine jedenfalls scheint mit ihrem Noch-Ehemann endgültig abgeschlossen zu haben. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist die dreifache Mutter ohne ihren Ehering zu sehen. Als Christine in Santa Barbara aus dem Auto steigt, ist an ihrem Finger kein Klunker zu sehen.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Christine Baumgartner mit Kevin Costner im Januar 2015

Getty Images Christine Baumgartner mit Kevin Costner, Februar 2014

