Peter Klein und Yvonne Woelke teilen Selfies vom selben Ort

Sie verbringen weiterhin Zeit zusammen! Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) sorgen seit Januar für Schlagzeilen: Der 56-Jährige soll seine Ex Iris Klein (55) mit der Blondine betrogen haben. Die Vorwürfe bestreiten die beiden TV-Bekanntheiten. Dennoch werden sie immer wieder bei gemeinsamen Ausflügen gesehen, ob am Würstchenstand oder auch im Baumarkt. Nun feuern sie Dating-Gerüchte mal wieder ordentlich an: Yvonne und Peter posten beide ein Foto mit dem gleichen Hintergrund!

Auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen teilten sowohl die 41-Jährige, als auch der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) Selfies. Was einigen dabei auffallen dürfte: Beide posieren vor demselben Gemälde mit bunten Luftballons und der Aufschrift: "Never Stop Dreaming"! Es scheint ganz so, als würden die zwei Zeit am selben Ort verbringen oder sogar zusammen wohnen. Yvonne postete ihren Schnappschuss allerdings schon vor einigen Tagen und Peter erst vor wenigen Stunden.

Angeblich sollen die zwei tatsächlich schon unter einem Dach leben, aber nur für eine TV-Show. Laut Bild nehmen Peter und Yvonne zusammen an einer Renovierungsserie teil, in der sie ein Haus auf Vordermann bringen müssen. Dabei sollen sie auch in dem Häusschen wohnen, das sie renovieren.

ActionPress / Dirk Zengel Peter Klein und Yvonne Woelke am Flughafen

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Mai 2023

Promiflash Peter Klein und Yvonne Woelke

