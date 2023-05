"Segen": Ex-GNTM-Kandidatin Aminata Sanogo ist schwanger!

2014 wurde Aminata Sanogo mit ihrer Teilnahme an Germany's next Topmodel deutschlandweit bekannt. Nun verkündet die Beauty ihren Fans eine freudige Botschaft: Sie ist schwanger! In einem Clip auf Instagram zeigt das Model stolz einen positiven Schwangerschaftstest sowie ein erstes Ultraschallbild. "Mein Segen. So unglaublich wie das alles ist, soll mein Engel im elften Monat kommen", schreibt sie glücklich dazu.

