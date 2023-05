Charles' Krönung: Schwangere Eugenie mit Beatrice angekommen

Die Royals versammeln sich! Für die Briten findet heute ein historisches Ereignis statt: Denn Charles wird zum König von England gekrönt. Für den Monarchen und seine Frau Camilla (75) ist dies ein besonderes Ereignis, das Königspaar wird in einer goldenen Kutsche zur Westminster Abbey vorgefahren. In der Zwischenzeit trudelte seine Familie in der Kirche ein: Prinzessin Eugenie (33) und Prinzessin Beatrice (34) kamen gemeinsam an!

Gemeinsam mit ihren beiden Ehemännern betraten die Töchter von Prinz Andrew (63) die Westminster Abbey. Die schwangere Eugenie war mit ihrem Vater in dem schwarzen Wagen vorgefahren. Gemeinsam mit ihrem Cousin Prinz Harry (38) schritt die Gruppe zu ihren Plätzen.

Zuletzt wurde berichtet, dass das Verhältnis zwischen den Schwestern und Harry angespannt sei. Der Grund: Eugenie und Beatrice hatten sich in einem Pub mit keinem Geringeren als Piers Morgan (58) amüsiert. Der Moderator ist für seine spitze Zunge bekannt, die gerne mal gegen Herzogin Meghan (41) und ihren Gatten austeilt.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew mit Prinzessin Eugenie

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit Prinzessin Beatrice bei der Krönung

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie mit Prinz Harry, Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de