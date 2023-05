"The Masked Singer"-Finale: Sind das die letzten Promis?

Endlich werden alle Masken gelüftet! Aktuell schlüpfen bei The Masked Singer wöchentlich wieder Prominente in ein für sie angefertigtes Kostüm und singen auf der großen Showbühne. Ihr Ziel: nicht erkannt werden! Vier Masken singen momentan noch um den Sieg: Der Frotteefant, die Diamantula, der Schuhschnabel und der Igel. Die Fans haben auch schon einige Ideen, wer sich unter den letzten Kostümen verbirgt!

In der JoynMe-App können die Zuschauer von "The Masked Singer" ihre Tipps abgeben, welche Promis dieses Jahr in den aufwendigen Kostümen performen. Dabei scheinen sich die Fans bei einigen Masken ziemlich sicher zu sein – insbesondere bei der Diamantula, die nun auch Mystica genannt wird! So stimmen ganze 88 Prozent für Sängerin Patricia Kelly (53). Auch die Stimme des Frotteefanten scheint einigen bekannt vorzukommen. 63 Prozent sind dafür, dass es sich um Moderatorin Melissa Khalaj (33) handelt!

Bei den übrigen zwei Masken sieht es dagegen nicht ganz so eindeutig aus. Auch wenn die Mehrheit unter dem Igel Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38) vermutet, so stimmen auch einige für Unternehmerin Judith Williams (51) und Schauspielerin Stephanie Stumph (38). Auch der Schuhschnabel bringt nicht bloß die Jury zum Verzweifeln. In der App wird derweil auf die Sänger Luca Hänni (28), Nico Santos (30) und Samu Haber (47) getippt.

Getty Images Melissa Khalaj beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

Getty Images Luca Hänni, 2021

