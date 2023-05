Nach fünf Jahren Pause: Kehrt Emma Watson zum Film zurück?

Lange war es ruhig um Emma Watson (33)! Die Schauspielerin war für ihre Verkörperung der Hermine Granger in der Harry Potter-Filmreihe weltweit bekannt geworden. Damals war sie gerade einmal zehn Jahre alt gewesen. Inzwischen zählt die Beauty zu den berühmtesten Filmstars und kann auf viele Auszeichnungen zurückblicken. In den vergangenen fünf Jahren hatte sich die Britin von der Schauspielerei zurückgezogen – doch jetzt kündigte Emma ihr Comeback auf die Leinwand an!

Wie Socialitelife berichtet, freue sich die Die Schöne und das Biest-Darstellerin auf das nächste richtige Projekt. "Ich liebe, was ich tue", bestätigte sie und nannte im Zuge dessen eine Bedingung, damit dies gewährleistet ist. Emma wolle sich nicht mehr in verschiedene Gesichter und Menschen aufteilen müssen. Das erklärte sie genauer: "Ich möchte einfach nicht mehr in den Robotermodus wechseln." Die Schauspieler gestand: "Ich war nicht sehr glücklich, wenn ich ehrlich bin."

Der "Harry Potter"-Star begründete seine Zweifel: "Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen eingesperrt. Was ich wirklich schwer fand, war, dass ich hinausgehen und etwas verkaufen musste, über das ich nicht wirklich viel Kontrolle hatte." Deswegen habe die Pause von der Schauspielerei ihr gutgetan, um herauszufinden, was ihr wichtig sei und wer sie sein wolle.

Getty Images Emma Watson bei der Weltpremiere von "Little Women" 2019

Getty Images Emma Watson bei dem "Die Schöne und das Biest"-Launch Event in London

Getty Images Emma Watson, "Die Schöne und das Biest"-Darstellerin

