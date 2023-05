Nach den Gewaltvorwürfen: Til Schweiger erstmals gesichtet

Til Schweiger (59) zeigt sich wieder. Vor wenigen Wochen feierte der deutsche Schauspieler die Premiere des Filmes "Manta, Manta - Zwoter Teil", in dem er eine Hauptrolle übernahm und als Regisseur mitwirkte. Doch über seinem Erfolg zogen dunkle Wolken auf, als Crewmitglieder mit heftigen Anschuldigungen an die Öffentlichkeit traten. Laut ihnen soll Til am Set ausfällig und sogar handgreiflich geworden sein. Jetzt wurde der Schauspieler erstmals wieder in der Öffentlichkeit gesehen.

Auf Fotos, die Bild vorliegen, wurde Til in Begleitung von einer Blondine vor einem Tierfachgeschäft auf Mallorca gesehen. In einem blauen T-Shirt und einer Jeans schien der Schauspieler Einkäufe zu erledigen und wirkte dabei sichtlich angespannt. Laut des Blattes hatte Til sein Anwesen auf der sonnigen Insel nach den Anschuldigungen mehrere Tage lang nicht verlassen. Freunde und Bekannten sollen dem Star in dieser Zeit unter die Arme gegriffen und Einkäufe für ihn erledigt haben.

Zu den Vorwürfen der Crewmitglieder äußerte sich Til bisher nicht. Laut dem Spiegel liegt lediglich ein Schreiben seiner Anwälte vor, in dem es heißt, dass dem Schauspieler ein Teil der dargestellten Sachverhalte nicht bekannt seien. Aber auch der Vorsitzende des Vorstandes der Produktionsfirma Constantin Film AG räumte ein, dass es zu "sehr bedauerlichen Vorfällen" gekommen sei.

Getty Images Til Schweiger im September 2022

Getty Images Til Schweiger und Tina Ruland im Rahmen der Premiere von "Manta, Manta – Zwoter Teil"

Getty Images Tina Ruland, Til Schweiger, Luna Schweiger und Michael Kessler im Jahr 2023

