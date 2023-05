Jetzt doch? Oliver Pocher zeigt erstmals seine Tochter!

Das ist noch nie zuvor passiert! Der Comedian Oliver Pocher (45) und das Model Sandy Meyer-Wölden (40) sind trotz ihrer Trennung stolze Eltern einer kleinen Tochter. Zu sehen bekamen die Fans der beiden jedoch nichts von Nayla-Alessandra, denn Oliver und Sandy zeigten ihre Tochter bisher nicht im Netz. Keine große Überraschung, denn der Comedian hält bekanntlich nicht viel davon, Fotos von Kindern in den sozialen Medien zu teilen. Doch jetzt schien Oliver einen Sinneswandel gehabt zu haben: Erstmals teilte er Bilder seiner 13-jährigen Tochter.

In seiner Instagram-Story teilte der Moderator ganze drei Fotos, auf denen seine Fans einen ersten Blick auf Nayla-Alessandra erhaschen konnten. Zwar blieb das Gesicht des Teenagers verborgen, doch vor allem ihre lange lockige Mähne fiel auf den Schnappschüssen ins Auge. Zu sehen war Olivers Tochter beim E-Scooter fahren, auf dem Weg zu einem Helikopterflug und vor einer Schlucht in Arizona.

Erst kürzlich äußerte sich Olivers Frau Amira Pocher (30) zu der Beziehung ihres Mannes und seiner Ex Sandy. "Wir sind eine Familie und damit meine ich all seine Kinder und Sandy gehört da natürlich auch dazu. Ich freue mich für ihn, wenn er Zeit mit seinen Kindern in Amerika verbringen kann, und ich würde da niemals im Weg stehen", gab Amira zu verstehen.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pochers Tocher Nayla-Alessandra

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher mit Sandy Meyer-Wölden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de