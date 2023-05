"Kampf der Realitystars": Giulia und Percival müssen gehen

Für die beiden endet bei Kampf der Realitystars die Sendezeit! In der aktuellen Folge des Formats stießen drei Neuankömmlinge dazu: Neben Peggy Jerofke zogen auch Sascha Sirtl und Nico Patschinski in die Sala. Vor allem Emmy Russ (23) legte sich sofort mit den Dreien an und zeigte ihnen sogar den Mittelfinger! Nutzten Peggy, Sascha und Nico nun ihre Chance, die Krawall-Blondine aus dem Format zu kicken?

In der Stunde der Wahrheit mussten alle Bewohner an ihre Mitstreiter erneut eine Münze verteilen. Percival (58) bekommt schlussendlich die meisten Taler! "Ich bin nicht hergekommen, um die Show zu gewinnen", erklärte der 58-Jährige danach gelassen. Aber auch Peggy, Sascha und Nico müssen sich wie alle Neuankömmlinge entscheiden: Wer hat es ihrer Meinung nach nicht verdient, weiter in der Show zu bleiben? Ihre Wahl trifft dann schließlich Giulia Siegel (48)! "Wir mögen dich! Es ist nichts persönliches", erklärte die Ex von Steffen Jerkel dennoch.

Percival scheint seinen Rauswurf entspannt zu sehen: "Ich passte nicht da rein, überhaupt nicht. Das ist nicht mein Ding, ich bin kein Reality-Dies oder Das." Der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat sieht für sich keine Zukunft im Reality-TV: "Ich bin fertig mit Reality-Shows, aber jetzt, da ich ein paar neue Bekannte und eventuell Freunde gefunden habe, werde ich sie mir ein bisschen mehr anschauen als vorher." Die 48-Jährige nimmt hingegen Peggy, Sascha und Nico die Entscheidung übel, wie sie nach ihrem Exit verriet: "Es ist eine persönliche Sache, die ich nicht gut finde." Dennoch hatte Giulia mit ihrem Rauswurf gerechnet.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2023, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

RTLZWEI Percival bei "Kampf der Realitystars"

Getty Images Giulia Siegel, DJane

