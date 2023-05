"Ex on the Beach"-Roman hatte Tinder in fester Beziehung!

Roman wird bei Ex on the Beach mit einem echten No-Go konfrontiert. Der Blondschopf ist derzeit einer der diesjährigen Kandidaten der Show und wird nicht nur mit potenziellen neuen Freundinnen zusammengebracht. Wie immer mischen auch die Ex-Partner in der Villa mit. Und die Ex des 23-Jährigen offenbart nun einen echten Hammer: Roman soll während der Beziehung die Dating-App Tinder genutzt haben.

In der neuesten Folge "Ex on the Beach" trifft Roman am Strand auf seine Ex-Freundin Lisa. Besonders zu freuen scheint er sich nicht. Bis zur ersten Auseinandersetzung dauert es nicht lang, denn der Österreicher ärgert sich, dass die Blondine nur einen Monat nach der Trennung wieder vergeben ist. Und Lisa schlägt sofort zurück: "Ich finde es auch komisch, dass man sich während der Beziehung einen Tinder-Account runterlädt und Nacktbilder an Mädchen verschickt." Leugnen tut Roman sein Profil auf der Dating-Plattform nicht. Und als Paulina Ljubas (26) fragt, warum er das gemacht hat, hat er auch eine Erklärung: "Einfach, um die Bestätigung zu bekommen."

Für ähnlich viel Aufregung sorgte das Wiedersehen von Paulina und ihrem Ex Yasin Mohamed (31). Denn das Reality-Sternchen soll ihn sogar betrogen haben. Entsprechend entsetzt war Paulina, als ihr Verflossener an den Strand kam. "Ich war mega aufgeregt. Ich glaube, das hat man auch gesehen", erzählte sie auf Instagram. Sie habe zwar mit Yasin gerechnet, doch sie sei dennoch geschockt gewesen.

Alle Episoden von "Ex on the Beach" bei RTL+.

Anzeige

RTL Lisa, Teilnehmerin von "Ex on the Beach" 2023

Anzeige

RTL Roman bei "Ex on the Beach"

Anzeige

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de