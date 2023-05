Nick Cannon vergleicht Ehe mit Mariah mit "Trump und Putin"

Nick Cannon (42) findet knallharte Worte! 2008 gaben sich der Moderator und die Sängerin Mariah Carey (54) das Jawort. In den darauffolgenden Jahren machten die Zwillinge Monroe (12) und Moroccan (12) das Ehepaar zu einer kleinen Familie. Doch es sollte nicht die Liebe für die Ewigkeit werden: Acht Jahre später ließen sich Nick und die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin wieder scheiden. Wie die Ehe mit Mariah wirklich war, verriet Nick jetzt!

"Stellen Sie sich vor, Trump und Putin müssten im selben Haus wohnen", erklärte der 42-Jährige in einem Interview mit Los Angeles Times und fügte außerdem hinzu: "Es ging nicht einmal um sie und mich – wir haben uns immer gut verstanden." Schlussendlich hätten Nick und Mariah das tun müssen, was für ihre Zwillinge das Beste war: "Es ging mehr darum, dass wir verstanden haben, dass es nicht um unsere Beziehung geht und darum, was ich will oder was du willst, sondern darum, was das Beste für die Kinder ist."

Mittlerweile ist die "Always Be My Baby"-Sängerin wieder glücklich vergeben – und zwar an den Tänzer Bryan Tanaka (40)! Mit ihm läuft es so gut, dass sogar schon Hochzeitspläne im Raum stehen sollen. Wie Radar Online berichtete, munkeln Quellen, die der Musik-Ikone nahestehen, dass bald die Hochzeitsglocken für das langjährige Paar läuten: Schon diesen Sommer solle sie Frau Tanaka werden.

Getty Images Nick Cannon, seine Ex Mariah Carey und deren Kids im Jahr 2018

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey im Januar 2010

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka bei den Golden Globe Awards 2018

