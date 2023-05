Georgina-Trennung? Cristiano Ronaldos Mutter streitet es ab!

Maria Dolores dos Santos Aveiro (68) nimmt ihren Sohn in Schutz! Die Portugiesin ist die Mutter des weltberühmten Fußballers Cristiano Ronaldo (38). Dieser geht bereits seit etwa sieben Jahren mit seiner Georgina (29) durchs Leben. Die beiden haben auch zwei gemeinsame Kinder. Doch zuletzt kamen immer wieder Gerüchte auf, dass es aktuell zwischen dem Model und dem Sportler kriseln soll. Jetzt dementiert Cristianos Mama diese Behauptungen.

The Sun berichtet, dass Maria Dolores bei einer Geschäftseröffnung in ihrer Heimat Madeira äußerte: "Das sind alles Lügen." Ganz harmonisch sei es bei dem Paar wohl nicht, aber die 68-Jährige sehe darin offenbar kein Problem. "Jedes Paar streitet sich, aber was hier geschrieben wurde, ist eine Lüge", ergänzte sie.

Auch der Kicker und seine Liebste selbst hatten die Spekulationen bereits dementiert. "Der Neider erfindet das Gerücht, der Klatsch verbreitet es und der Idiot glaubt es", hatte die 29-Jährige zuletzt auf Instagram geschrieben. Genauer war sie allerdings nicht darauf eingegangen.

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez

Getty Images Cristiano Ronaldo, ehemaliger Spieler für Real Madrid

Getty Images Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Januar 2023

