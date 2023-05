Meadow Walker und Vin Diesel zusammen auf "Fast X"-Premiere

22 Jahre nach dem ersten Fast & Furious-Film kommt bald der zehnte Streifen in die Kinos. Dieses Mal wirkte ein besonderer Star mit – die Tochter des verstorbenen Schauspielers Paul Walker (✝40). Für Hauptdarsteller Vin Diesel (55) ist das besonders schön, da er seit dem Tod seines besten Freundes Meadow (24) in seiner Familie praktisch aufgenommen hat. Kein Wunder, dass die beiden nun auch den roten Teppich rocken: Bei der "Fast X"-Premiere strahlen Meadow und Vin für die Kameras!

Bei diesen Bildern ist den Fans sicher das Herz aufgegangen: Am Freitag fand in Rom die große Premiere des Actionfilms statt. Zusammen mit dem Hauptcast rund um Vin, Jason Statham (55) und Michelle Rodriguez (44) gab auch die 24-jährige Meadow eine Hammer-Figur ab. An der Seite ihres Ziehvaters glänzte die Beauty in einer grünen Satin-Jacke und einem bodenlangen Rock aus Spitze. Der 55-Jährige setzte auf einen klassischen Anzug mit schlichtem Paisleymuster.

Dass sich Meadow und Vin nahestehen, hatte der Actionheld erst kürzlich einmal mehr bewiesen. Im Netz hatte der Schauspieler der Beauty einen rührenden Post gewidmet und ihr für ihre Modelerfolge gratuliert. "Ich erinnere mich daran, dass du mir vor Jahren gesagt hast, dass das einer deiner Träume ist. Du hast es geschafft! Ich bin so stolz", hatte er geschrieben.

Anzeige

Getty Images Meadow Walker und Vin Diesel im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Fast X", Mai 2023

Anzeige

Action Press / Berliner, Alex J. Meadow Walker und Vin Diesel bei einer Premiere in Hollywood, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de